Tysvær vindpark må stanse fem turbiner kveld og natt

NVE har i dag fattet et vedtak som pålegger Tysvær Vindpark AS å stanse fem av vindturbinene på kvelds- og nattestid. Disse skal ifølge NVE være avstengt inntil Tysvær vindpark kan dokumentere at støy ikke forekommer.

Flere av naboene til vindparken har den siste tiden blitt syke av støyen fra vindturbinene.

– Støyen fra disse turbinene er ikke som forventet, og regnes som et avvik fra konsesjonen som er gitt, sier seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, Anne Johanne Kråkenes i en pressemelding.

Vindparken blir også pålagt å kjøre de fem turbinene i støyredusert modus på dagtid.