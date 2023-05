Tysvær får refs for taxikontrakt

Tysvær kommune handla grovt aktlaust, då dei skaffa skuleskyss for elevar med nedsett funksjonsevne eller som har særleg trafikkfarleg skuleveg. Haugaland Taxi nådde fram med klagen sin, etter at dei berre blei tildelt ein av fire delar av kontrakten, skriv Haugesunds avis. Kontrakten blei ikkje lyst ut til heile EØS-området, og Tysvær kommune vedgår at dei har gjort ein feil.