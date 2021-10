Tyder på at den omkomne var alene

Politiet har undersøkt området er en person omkom i en trafikkulykke på fylkesvei 44 sør for Egersund i natt. Foreløpig er det ingenting som tyder på at det var andre i bilen under ulykken.

Politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med eventuelle vitner. Veien er fortsatt sperret ved ulykkesstedet.