Tvungen lønnsnemnd

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund for å hindre den varslede lockouten onsdag. Det skriver VG. Det betyr at sykepleierstreiken stanses og at konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO skal avgjøres av en egen lønnsnemnd.