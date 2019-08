TV Vest trosser omstridt forbud og åpner for politisk reklame

Det er ikke tillatt å sende politisk reklame på lineær TV i Norge. Men politiske partier kan annonsere på radio, nettsider og ikke minst på sosiale medier.

Det henger ikke sammen, mener TV Vest. Kanalen, som i hovedsak dekker Sør-Rogaland, åpner nå for å sende politisk reklame for alle partier som er interessert.

– Vi tilbyr en kampanje med fast lengde og fast pris. Prisen er så lav at vi mener alle kan benytte seg av tilbudet. Det er prinsippet i denne saken som er viktig for oss, sier Kopren.

– Latterlig regel

Striden om politisk reklame på TV har pågått i flere år. Ett av hovedargumentene mot, er at TV-reklame er dyrt å produsere, og dermed vil kun de største partiene ha råd til den.

– Sånn er det på alle andre plattformer også. Det er for eksempel kjempedyrt med reklame på busskurene, påpeker Kopren.

Jørund Kopren i TV Vest. Foto: Bjørn Grimen / NRK

I 2003 sendte TV Vest politisk reklame for Rogaland Pensjonistparti. Dette førte til en lang rettsprosess, og til slutt fikk kanalen medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er likevel ulike oppfatninger om dommen skal leses slik at Norge må oppheve forbudet, og derfor gjelder forbudet fremdeles.

Det er sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad rykende uenig i.

– Jeg synes det er bra at noen igjen prøver å utfordre denne latterlige regelen. Jeg gir TV Vest all mulig moralsk støtte, sier han.

Vil følge med på kanalen

Helle mener forbudet er i ferd med å bli mer og mer uthulet.

– Det går tilbake til en tid da det var utrolig dyrt å lage TV-reklame. I dag kan den lages på gutterommet. Alle partiene har politisk reklame på sosiale medier som en del av sin valgkampstrategi, sier Helle.

Lars Helle i Stavanger Aftenblad. Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Også Kopren viser til at sosiale medier er full av politisk reklame.

– Fordelen med reklame på lineær TV, er at alle får den samme eksponeringen, i stedet for den annonsen som Google eller Facebook mener passer veldig godt for deg, sier han.

I Medietilsynet vil de følge med på TV Vest, skriver Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse, i en e-post til NRK.

– Hvis de velger å sende slik reklame kan vi ilegge sanksjon i form av advarsel, gebyr, tvangsmulkt eller inndragning av konsesjon, skriver hun.

Neppe endring med det første

Ifølge Høyres mediepolitiske talsperson, Tage Pettersen, har ikke saken vært diskutert siden forrige valg. Han mener KrF er jokeren, siden Høyre, Frp og Venstre ikke har flertall lenger.

Men lite tyder på at det vil skje en endring i saken med det første. KrFs mediepolitiske talskvinne, Jorunn Gleditsch Lossius, skriver i en SMS til NRK at partiet er svært skeptisk.

– Vi tenker det vil profittere partier med god økonomi, samtidig som vi stiller spørsmål ved om en kort reklamesnutt gir nok folkeopplysning til å kunne ta et valg, skriver hun.