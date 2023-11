TV-Haugaland startar opp igjen

TV-Haugaland er på lufta igjen fredag den 1. desember.

– Då har me ei oppstartssending, der me lanserer den nye appen vår og fortel om drifta framover, seier dei nye eigarane. Sjåarane får også sjå lokalet der me skal etablere oss med studio i den første perioden.

Det skjer etter vekevis med planlegging, kalkuleringar og førehandssal av TV-reklame.

TV-Haugalandet satsar også på å få faste abonnentar til å betale for sendingane, og meiner dei treng 3000 slike innan 1. mars, for å kunne fortsetje.