TV 2: Vestre kan bli ny helse- og omsorgsminister

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fra Haugesund har takket ja til å ta over den ledige ministerposten som helse- og omsorgsminister, ifølge TV 2 og Nettavisen.

Vestre tar over jobben som står ledig etter Ingvild Kjerkols avgang i forrige uke, opplyser kilder til TV 2. Nettavisen erfarer også det samme.

Jobben som næringsminister vil dermed bli ledig, og to navn trekkes fram som potensielle erstattere for Vestre: Marianne Sivertsen Næss fra Finnmark og fiskeriminister Cecilie Myrseth. TV 2 og Nettavisen skriver videre at regjeringen planlegger å foreta endringene i regjeringen førstkommende fredag.

Vestre har så langt ikke villet kommentere et eventuelt jobbskifte, og vist til at dette er opp til Støre å bestemme.

