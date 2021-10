Tusenvis av nye arbeidsplasser

Ryfylkeselskapet WindWorks Jelsa sine planer om produksjon av havvindmøller på Jelsa i Suldal, kan skape 7600 arbeidsplasser, viser en ny rapport.

WindWorks plan er å bygge et anlegg i det enorme steinbruddet på Berakvam for produksjon av betongfundamenter og montering av vindturbiner for flytende havvind.

Foreløpig planlegges det med 2300 ansatte på anlegget, og beregninger viser at tjeneste- og varekjøp danner grunnlag for 2000 arbeidsplasser i andre bedrifter.