Turstien på Undheim får ekstrakostnader på tre millionar

Så går det mot ein ny runde om den gruslagde turstien på Undheim i Time. Dei som blei ble planlagt og bygd på dugnad, utan å gå vegen om fylkeskommunalt og statleg byråkrati, og som eit fleirtal i Time kommune har heia på. For vel blei den ganske billeg å byggje, men nå har det kome ny krav om at 70 lysmaster langs turvegen må skiftast ut. Og det kjem til å kosta tre millionar kroner.

Til Aftenbladet seier ordførar frå Høgre, Andreas Vollsund, at dette kjem til å koste skattebetalerne i Time 3 millioner kroner og at det ikkje er noko kommunen kan godta.

