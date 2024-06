– Jeg synes ikke noe om at de ignorerer skiltet og kjører videre. En ting er sikkerheten. Men jeg vil tro det virker ganske skremmende for de som sitter i bussen og opplever at et skilt skraper over toppen av bussen.

Prosjektleder Trond Ingve Mølstre i Statens vegvesen liker ikke det han ser i videoen fra NRK.

For det er ikke første gangen store kjøretøy har ignorert makshøyden for å kjøre over brua som binder Haugesund og Karmøy sammen.

Skiltet som varsler hvor høyt kjøretøyet kan være for å kjøre over Karmsund bru, skraper i taket på bussen når den kjører under. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

To ganger har NRK filmet busser fulle av cruiseturister som kjører over Karmsund bru, selv om bussene er høyere enn makshøyden på fire meter.

Legger seg flat

Bussene er eid av selskapet Stromma som kjører Hop-on-hop-off-busser i Bergen, Geiranger, Stavanger, Oslo, Ålesund, Olden og Haugesund.

Det er ikke første gang busselskapet har hatt problemer. Les mer her

Administrerende direktør Ole Asgeir Madland legger seg flat når han får se videoen fra NRK.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Sånn skal ikke vi oppføre oss.

Administrerende direktør i busselskapet Stromma, Ole Asgeir Madland Foto: Stromma

– Hvordan kan dette skje?

– For meg er det litt uforståelig. Det er mitt ansvar at vi skal følge alle lover og regler. Det prøver vi å ha gode rutiner på. Men i dette tilfellet har det glippet et sted. Jeg kan ikke annet enn å beklage det.

Selskapet har fire busser som kjører turister i Haugesund og Karmøy. To av bussene er over fire meter.

Først etter at NRK dokumenterte at bussene over fire meter kjører over Karmsund bru, ble de tatt ut av ruta som går til Karmøy.

Nå vil selskapet sjekke at alle bussene de har i Norge er innenfor høydebegrensningene der de kjører.

– Vi kommer til å gå igjennom alle bussene vi har for å være helt sikre på at vi kjører lovlig over alt.

Kjører over den gule stripen

Det kjører i gjennomsnitt 18.000 kjøretøy hver dag over Karmsund bru. Noen av kjøretøyene er for høye i forhold til det brua er bygd for. Det viser tydelig i brukonstruksjonen.

Det er mange skader på brukonstruksjonen etter kjøretøy som har vært for høye. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det vi har sett er at når kjøretøy har vært borti brukonstruksjonen så faller det av deler som igjen kan treffe biler, syklister eller gående. Det skaper farlige situasjoner, sier Mølstre.

Prosjektleder i Statens vegvesen Trond Ingve Mølstre Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Andre sjåfører er klar over at kjøretøyet er for høyt og legger seg over midtstripen fordi brukonstruksjonen er høyere på midten.

– Hvis to busser møtes da, så vet vi hvordan det kan gå. Det er også personbiler som ligger nært den gule stripen. Hvis de møter et vogntog eller en buss som kjører på den venstre siden deres, så vil det være farlig for de.

Karmsund bru er fra 50-tallet, og skal etter planen en gang skiftes ut. Du trenger javascript for å se video. Karmsund bru er fra 50-tallet, og skal etter planen en gang skiftes ut.

I Stromma skal de nå gå igjennom rutinene sine for å hindre at dette skjer igjen

– Vi må bli enda mer påpasselige og ha kontroll på det vi driver med, sier Madland.

– Vi har regler og reguleringer i veitrafikken for å ivareta sikkerheten og sørge for all ferdsel kan skje på en bra måte. Det er bra at Statens vegvesen passer på, og ikke liker denne situasjonen, for det gjør ikke vi heller.