Turgåere fikk assistanse

Et utenlandsk ektepar i 50-årene ba om hjelp til å komme ned da de gikk på tur på Selvigstakken i Sandnes. Grunnen var at de var slitne. En politimann og hunden hans Hector tok turen opp og fant de to. Politiet melder at de nå er på vei ned igjen.