Turgåere får hjelp på Kjerag

To personer på tur til Kjerag meldte i 17-tiden at de hadde gått seg vill i nærheten av bolten. Ifølge politiet er de godt utstyrt med klær og mat. Et redningslag fra Folkehjelpen er på vei for å hjelpe dem ned. Posisjonen er kjent.