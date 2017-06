Turgåer om hærverket på Trollpikken: – Som å få revet ut en del av sjela

Både på sosiale medier og i andre fora har folk engasjert seg kraftig i forbindelse med at den nypopulære turistattraksjonen Trollpikken har blitt kuttet ned.

Da NRK kom til stedet tidligere på lørdag var det mange skuffede turister som allerede var på plass.

Én av dem var den lokale vandreren Sunde-Rasmussen. Han legger ingenting imellom i sin beskrivelse av det som nå har skjedd.

Trollpikken ble funnet ødelagt, lørdag morgen. Foto: Kjetil Bentsen

– Jeg går tur i området her hver eneste dag. Det har jeg gjort i flerfoldige år. Det er nesten som å få revet ut en del av sjela mi å se dette, sier han opprørt.

– Jeg håper du blir tatt!

Den erfarne friluftsmannen kan ikke fatte hva som får noen til å gjøre noe slikt, og har en klar beskjed til den eller de som skulle stå bak.

– Denne steinen har stått her i tusenvis av år. Dette er så utrolig. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Hvis du som har gjort dette får med deg dette, så håper jeg du eller dere blir tatt!

Til uken skal lokale krefter se på muligheten for å reise Trollpikken tilbake der den hører hjemme. Det er fantastiske nyheter, mener Sunde Rasmussen.

– Det er flott at de skal se på muligheten, sier han.

– Datteren min trodde ikke på meg

Både grunneierne, kommunen, friluftsrådet, Region Stavanger og Stiftelsen Preikestolen har gitt signaler om at de vil bidra til å få turistattraksjonen skikkelig på kartet. I tillegg har Trollpikken fått mye oppmerksomhet i mediene den siste tiden.

Det hadde Charlotte Røed fått med seg. Hun hadde bestemt seg for å ta med seg ungene sine til attraksjonen denne lørdagen, som ikke ble helt som de hadde sett for seg.

– Vi satt og spiste frokost. Vi hadde planlagt denne turen og alle gledet seg kjempemasse. Så ser jeg på telefonen at den var kappet av. Datteren min trodde først ikke på meg, sier hun.

At Trollpikken hadde gått ned for telling satte imidlertid ingen stopper for familien.

– Vi måtte jo gå turen likevel, sier Røed.