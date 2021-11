Turfølge venter på hjelp i Forsand

Politiet fikk klokka 17.30 melding om et turfølge på tre personer som har blitt overrasket av mørket på vei ned Aslakreset i Røssdalen i Forsand. Personene er i 50- og 60-årene.

De har meldt om at de ikke finner igjen stien da det er bekmørkt på stedet. De er turvante, godt kledd og holder seg i ro til de får hjelp.

Politiet og en politihund er på vei til turfølget for å lyse opp stien for dem, slik at de kommer seg ned.