Turfølge måtte ha hjelp over elv

Politiet melder at et turfølge med to voksne og fire barn måtte ha hjelp over en elv i Røssdalen i Forsand i Sandnes kommune på grunn av høy vannføring. Norske Folkehjelp bisto med å få turfølget over. De advarte så andre turgåere i området, og frarådet dem fra å gå videre i Røssdalen.