Tryggleik har førsteprioritet nå

– Den store utfordringa i anleggsperioden blir å sørge for at det ikkje skjer dødsfall eller alvorlege arbeidsulukker i Rogfast-prosjektet. Det sa prosjektleiar Tor Geir Espedal i samband med at den første salva i prosjektet blei fyrt av i dag.