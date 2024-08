Trusselsituasjon på E39: Kvinne siktet for drapsforsøk

Ved 11-tiden lørdag formiddag opplyser politiet at kvinnen er siktet for drapsforsøk.

– Ingen ble fysisk skadd som følge av hendelsen, men siktelsen utvides på bakgrunn av alvorlighetsgraden, sier politiadvokat Anne Mette Dale.

Hun opplyser til NRK at de fornærmede, en drosjesjåfør i 50-årene og et vitne i 20-årene, har forklart at kvinnen avfyrte skudd med et skytevåpen som var rettet mot de fornærmede.

– Begge har forklart i avhør at en kvinne truet dem med våpen, som etter hvert avfyrte skudd med, sier Dale.

Knuste bakruta

Natt til lørdag klokken 00.30 ble politiet kontaktet av en drosjesjåfør om hendelsen. Drosjeturen startet i Stavanger, og endte opp i Sandnes.

I løpet av turen avfyrer kvinnen et skudd fra bilen mot et næringsbygg i Stavanger kommune, ifølge politiadvokat Dale.

Da sjåføren ringte politiet, hadde han fått stanset bilen på E39 ved Stangeland i Sandnes.

– Han hadde blitt truet av en passasjer med et skytevåpen, skriver operasjonsleder Roger Litlatun i en pressemelding.

Politiadvokat Dale forteller at kun ett skudd ble løsnet ut av bilen i løpet av turen, og at dette var mot næringsbygget i Stavanger kommune. De resterende skuddene ble løsnet fra utenfor bilen, i Sandnes kommune

Drosjesjåføren, en mann i 50-årene, ble ikke fysisk skadet, og ble senere ivaretatt av arbeidsgiver.

PÅGREPET: En kvinne ble pågrepet av væpnet politi etter kort tid. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Politiet har beslaglagt skytevåpenet, men gir av hensyn til etterforskningen ikke flere detaljer rundt hvilket våpen det dreier seg om.

Bilder fra stedet tatt natt til lørdag, viser at bakruten på drosjen er knust.

Politiet avfyrte skudd

Rundt klokka 00.50 fikk en politipatrulje øye på den mistenkte kvinnen i Heigreveien i Sandnes.

– Passasjeren ble anropt av politiet, men etterkom ikke påleggene som ble gitt. Politiet løsnet i forbindelse med pågripelsen flere varselsskudd. Ingen ble skadet i pågripelsen, sier operasjonsleder Litlatun.

Etter taxituren skal kvinnen ha forlatt E39. Kort tid senere ble hun pågrepet på en adresse av politiet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Våpenet ble funnet like i nærheten, og Heigreveien ble sperret av for kriminaltekniske undersøkelser.

KNUST RUTE: Kvinnen skal ha avfyrt flere skudd ut av drosjen. Bildet viser at bakruten på drosjen er knust. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Politiadvokat Dale opplyser at det ikke er noen sammenheng mellom siktede og Heigrevegen, hvor kvinnen ble pågrepet.

Vitne ble truet

Senere ble politiet kontaktet av et vitne, en mann i 20-årene, som også skal ha blitt truet av kvinnen.

– Han hadde kommet kjørende, og siktede hadde pekt mot vitnet med pistolen. Mistenkte hadde løsnet skudd i nærheten av bilen til vitnet. Ingen av skuddene traff bil eller vitne, sier Litlatun.

Den siktede kvinnen i 30-årene er kjent av politiet fra tidligere.

Ingen relasjon

Politiadvokat Dale sier til at en mann i 50-årene og en mann i 20-årene har status som fornærmet, og at de begge er avhørt. De skal inn til nye avhør senere.

Dale opplyser at den siktede kvinnen foreløpig er innlagt på helseinstitusjon. En eventuell varetektsfengsling vil politiet ta stilling til senere i dag.

– Hun er ikke fysisk skadd, men vi ønsker ikke å gå inn på årsaken til at hun får helsehjelp. Det er for tidlig å gå inn på hendelsesforløp eller motiv, all den tid siktede ikke er avhørt, sier Dale.

– Hva vet dere om foranledningen?

– Det vet vi lite om. Vi vet at det ikke var noen relasjon mellom fornærmede og siktede, sier Dale.

Politiet vil foreløpig ikke oppgi hvor mange varselskudd som ble avfyrt fra politiet i forbindelse med pågripelsen. Dale kan heller ikke si noe om totalt antall avfyrte skudd fra siktede natt til lørdag.

– Det er noe vi jobber med å få klarhet i, sier Dale.

Politiet jobber lørdag formiddag fortsatt på stedet, og veien er foreløpig stengt.