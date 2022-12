Trusselsiktet: Snapchat-meldinger skal ha avslørt mulige drapsplaner

– Grunnen til at vi tok truslene på alvor, er en samlet vurdering. Innholdet i truslene. Konteksten og forhistorien, sier politiinspektør Pål Jæger-Pedersen.

Det var på torsdag i forrige uke mannen skal ha sendt Snapchat-meldinger til en person som videre tok kontakt med politiet. I meldingene skal det ha vært drapstrusler mot ordføreren og varaordføreren i Hå kommune.

– Vi har sikret oss disse meldingene, sier Jæger-Pedersen.

Politiet slo til og pågrep mannen kort tid senere.

De mener mannens adferd har endret seg den siste tiden, og at den hadde blitt mer konkret og alvorlig, blant annet ved at truslene var rettet mot enkeltpersoner.

17. desember ble mannen varetektsfengslet i fire uker.

Mannen erkjenner ikke straffskyld og mener meldingene ikke var ment som konkrete trusler. Les hva hans forsvarer Odd-Rune Torstrup sier lenger nede i saken.

Store våpenbeslag

Grunnen til at politiet reagerte som de gjorde, er historikken til mannen. Han er tidligere dømt for vold mot en politimann og brudd på våpenloven.

Han ble dømt for å ha innført flere våpen fra Tyskland til Norge. Blant beslaget var russiske og polske maskinpistoler, ammunisjon og en rifle. Han ble dømt for brudd på åtte paragrafer i straffeloven og våpenloven.

Mannen ble dømt til ett år og to måneder i fengsel 18. mars 2021.

Se bilder av deler av beslaget under:

I november samme år ble han imidlertid igjen tiltalt. Påtalemyndigheten beskrev at mannen hadde overtrådt bestemmelsene i våpenloven på en «graverende måte».

Beslagene hadde blitt gjort i juni 2020 og inneholdt blant annet:

Én hagle

Flere rifler

Flere maskinpistoler og pistoler

To granater

945 skarpe patroner

Ikke alle våpnene skal være funksjonsdyktige. Ifølge politiet skal hovedforhandlingen i den sistnevnte straffesaken ha blitt avbrutt i februar, da det ble spørsmål rundt mannen tilregnelighet.

«Siktedes holdning overfor offentlige myndigheter og befatning med våpen underbygger siktedes potensial til å sette makt bak drapstruslene som han mest sannsynlig fremsatte på Snapchat den 15.12.2022» står det i fengslingskjennelsen fra lørdag.

Fremmedkriger

Filter nyheter, som først omtalte saken om fengslingskjennelsen, og NRK har tidligere omtalt mannens involvering i nynazistiske miljøer.

Dette bildet skal ha blitt lagt ut av mannen tidligere. Foto: Privat

Mannen skal også ha vært fremmedkriger i Ukraina, og skal selv ha bekreftet at han var med på krigshandlinger. Han skal ha deltatt i det han kaller for «utrenskning» av russere i en landsby.

I fengslingskjennelsen vises det til et bilde av mannen og avdøde soldater.

«Dette underbygger at siktede har kapasitet til å begå alvorlige voldshandlinger som f.eks. drap».

Derfor grep politiet inn da mannen sendte de nevnte snapchat-meldingene. I kjennelsen står det videre:

«Siktede skal da ha uttrykt at han bare kunne love at han ikke ville effektuere truslene samme dag eller påfølgende dag, men at han ikke kunne love noe etter det».

– Ikke ment som trusler

Ordfører i Hå kommune, Jonas Skrettingland, og varaordfører Svein Høyland, har bekreftet overfor NRK at truslene var mot dem.

– Jeg ble ikke redd, men det var ubehagelig. Jeg har ikke opplevd noe slikt før, men det ble håndtert godt av politiet, sier sistnevnte.

Skrettingland mener å ha forstått at truslene var mot han på grunn av hans embete, og ikke person. Han forklarer at han ikke har noe usagt med mannen i 20-årene.

– Men selvfølgelig tar jeg dette på alvor, sier ordføreren.

Jonas Skrettingland er ordfører i Hå kommune. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Mannen i 20-årene blir forsvart av Odd Rune Torstrup fra advokatfirmaet Torstrup. Han opplyser NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– I forhold til den siktelsen han er fengslet for, så erkjenner han ikke straffskyld. Han gir uttrykk for at han ikke har ment meldingene som trusler, og ikke hatt et forsett, sier advokaten.

– Men stemmer det som er gjengitt i kjennelsen om disse meldingene?

– Det er korrekt gjengitt.

Om våpenbeslagene sier forsvareren følgende:

– Han stiller seg likt i våpensaken. Han har samlet en del våpen, og er interessert i våpen. Det å være en aktiv samler er i utgangspunktet ikke straffbart, sier Torstrup.

Forsvareren mener også at våpnene som ble beslaglagt skal ha vært plombert, og således ikke ulovlige.

– Vi bestrider at de er ulovlige, sier han.

Odd Rune Torstrup fra advokatfirmaet Torstrup er mannens forsvarer. Foto: Petter Strøm / NRK

Bekrefter at han var fremmedkriger

– Han har vært en regulær soldat i regulære ukrainske styrker. Det er ikke straffbart. Det som er straffbart, er å være med i IS som er en terrororganisasjon. Han har vært med å forsvare Ukraina overfor en aggressiv motpart, sier advokaten.

Kommunikasjonsdirektøren for den internasjonale legionen i Ukraina, kunne bekrefte til NRK at mannen hadde vært soldat.

– Vi har ikke hatt noen formelle klager rundt ham mens han var i legionen, skrev kommunikasjonsdirektøren i november.

– Retten mener mannen kan være kapabel til drap på grunn av det han har gjort i Ukraina, hva tenker du om det?

– Det får stå for rettens regning, men det han har gjort i Ukraina er lovlige handlinger, sier Torstrup.

Han og den siktede mannen vil nå vurdere om de skal anke fengslingskjennelsen.