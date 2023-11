Ifølge en pressemelding fra polske myndigheter som ble sendt ut 30. oktober ble den trusseldømte rogalendingen pågrepet i et samarbeid mellom grensekontrollen og en spesialenhet i det polske politiet. Han hadde da prøvd å ta seg inn i Ukraina fra Polen. Mannen blir i pressemeldingen omtalt som en ekstremist med direkte forbindelser til nynazistiske grupperinger.

Han har tidligere deltatt i en militær avdeling for utenlandske frivillige som vil kjempe på Ukrainas side i krigen.

Det var Aftenbladet som først omtalte saken om at jærbuen hadde prøvd å ta seg inn i Ukraina på nytt nå i høst.

Tilbake i Norge

Mannen ble fengslet i Polen, og deretter besluttet utvist til Norge.

Mannens forsvarer, Christen Iben Tollef Minos, opplyser til Aftenbladet at mannen nå er tilbake i Norge, men han vil ellers ikke kommentere saken. Minos har ikke svart på NRKs henvendelser fredag kveld.

Mannen har tidligere lagt ut flere bilder av flagg med hakekors og med den ukrainske Azov-bataljonens merke. Foto: Privat

Like før jul i fjor sendte mannen Snapchat-meldinger til en person som deretter tok kontakt med politiet. Meldingene inneholdt drapstrusler mot daværende ordfører Jonas Skrettingland og varaordfører Svein Håland i Hå kommune. Både Skrettingland og Håland fratrådte vervene etter valget i høst.

«For at verden skal gå videre, må disse drepes», het det i Snapchat-meldingen.

«Har tatt våpen fra drepte russere»

Mens mannen oppholdt seg i Polen, ble han dømt til sju måneders fengsel i Gulating lagmannsrett for drapstrusler mot de to politikerne, og mot tre polititjenestemenn. Han ble også dømt for ulovlig besittelse av en rekke våpen.

Ifølge polsk politi hadde 23-åringen skaffet uniformselementer og våpen fra drepte russiske soldater under et tidligere opphold i Ukraina.

– Under arrestasjonen beslagla betjentene også narkotiske stoffer fra mannen, samt materiale som indikerte ekstremisme og progressiv radikalisering, heter det i meldingen.

23-åringen er tidligere dømt for vold mot en politimann og for å ha innført flere våpen fra Tyskland til Norge. Blant beslagene har vært russiske og polske maskinpistoler, ammunisjon og en rifle. Mannen har hevdet at han samlet på våpen, og at disse ikke var funksjonsdyktige, men retten har ikke vært enig i dette i noen av dommene mot jærbuen.