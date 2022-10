Trur sjåfør køyrde i rus

I Stavanger har politiet tatt ein 32 år gamal mann med til legevakta for å bli tatt blodprøve av. Arsaka er at politiet mistenker mannen for å ha køyrd i rusa tilstand.

Mannen hadde heller ikkje gyldig førarkort då han blei stoppa. Uansett kva blodprøva viser, kan han vente seg eit oppgjer med politiet for det.