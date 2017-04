Trur på nasjonalpark med Nye Sandnes

– Heile Frafjordheiane burde for lengst ha vore ein nasjonalpark. Området tilfredsstiller alle kriterium for ein nasjonalpark, er den klåre meldinga frå Thoring.

Han støttar med det forslaget om ein «turisme»-nasjonalpark ved Kjerag i Forsand. «Turisme»-nasjonalparken blir peika på som ein av tre moglege nasjonalparkar av verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (sjå faktaboks).

Verneområdestyret ber nå kommunane avklara kva dei meiner. Thoring er klar over at det er sterk lokal motstand mot nasjonalparkar i Rogaland.

– Det gjer at eg eigentleg ser veldig lite lyst på sjansane til å få ein nasjonalpark i Rogaland.

– Er det umogleg å få til?

– Ja, slik situasjonen er nå, er det nok bortimot umogleg.

Forslag nasjonalparkar Ekspandér faktaboks Ein stor tradisjonell nasjonalpark på 780 km² i sentralområdet, som omfattar dei allereie verna statlege areala i Njardarheim og Bykle, Hjelmeland og Suldal statsallmenning (Sirdal, Valle, Bykle, Hjelmeland og Suldal kommunar).

Ein liten «turisme»-nasjonalpark på 50 km² ved Kjerag i Forsand kommune.

Ein mindre tradisjonell nasjonalpark på 100 km² i området ved Knaberøysa (Hægebostad, Kvinesdal og Åseral kommunar) og/eller Holmevatn (Bygland, Åseral og Kvinesdal kommunar). Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Skepsis i Forsand

Alt i 2008 tok Naturvernforbundet i Rogaland opp spørsmålet om å gjera Preikestol-området til nasjonalpark. Den gong sa Strand kommune ja, medan Forsand og Hjelmeland sa nei.

Heller ikkje i dag trur Forsand-ordførar Bjarte Dagestad (H) det er politisk fleirtal i Forsand for ein nasjonalpark.

– Me meinte den gong at områda er godt nok regulerte frå før og at lokal styring fungerer godt.



Men nå som det er klart at det er fleirtal på Stortinget for å slå saman kommunane Sandnes og Forsand, har Thoring tru på at stemninga kan snu.

– Då er det jo ein bykommune som skal administrera dei store utmarksareala i Forsand. Eg trur dette aukar sjansane betydeleg for ein nasjonalpark i Preikestol-området, seier Thoring, som også hevdar byfolk tradisjonelt er meir opptatt av vern enn bygdefolk.

På linje med Forsand

Men Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) går ikkje imot lokalpolitikarane i Forsand, som altså er skeptiske til å etablera nasjonalpark.

– Per nå er eg på linje med kommunestyret i Forsand. Me må i alle fall ikkje hemma næringsutviklinga i området, kommenterer Wirak.

Sandnes-ordførar Stanley Wirak. Foto: ODD RUNE KYLLINGSTAD / NRK

For Lysefjorden utvikling er det viktig at den store turisttrafikken til Kjerag kan halda fram, sjølv med status som nasjonalpark.

– Ein nasjonalpark gir auka status og det er fordelar med det. Men foreløpig veit me lite om kva ei endring av verneform vil innebera, derfor er det vanskeleg å konkludera, seier dagleg leiar i Lysefjorden utvikling, Audun Rake.

– Toler å bli nasjonalpark

Thoring viser til andre kommunar i landet som han meiner har hatt suksess med nasjonalparkar. Han meiner det er oppsiktsvekkande at rogalandskommunane ikkje ser dette.

– Me veit det er stor trafikk til Kjerag-området. Men dette området toler ganske mykje utan at det skader natur- eller dyremangfaldet vesentleg.