Trur på auke i bustadprisane i år

Sparebank 1, SR-Bank trur på at bustadprisane skal auke med 5 prosent i år. Det er ein høgare prisvekst enn det sist oppdatering om bustadprisar frå SR-Bank. Banken reknar samstundes med at lånerenta for kundane kjem til å vera om lag 5.5 prosent ved komande årsskifte.