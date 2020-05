Trur nokon tente på bil

I Sandnes begynte det å brenne i ein bil ved 18.30-tida i kveld. Bilen har stått på same stad i lang tid, ifølgje brannvesenet. Ifølgje politiet blei fleire ungdommar sett springe frå staden like etterpå, og dei utelukkar ikkje at nokon har tent på.