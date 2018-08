Trur ikkje på 50-års perspektiv

Fredrik Hauge i Bellona trur ikkje at Johan Sverdrupfeltet kjem til å produsere olje i 50 år, slik Equinor reknar med. – Parisavtalen, som også Noreg har underskrive, kjem truleg til å sørge for at Sverdrupfeltet må stenge ned før, seier Hauge.