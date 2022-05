Trur at målet om 80 % reduksjon er mogeleg

Vegtrafikken står for den største delen av klimagassutsleppa i Stavanger kommune. Nå viser det seg at til og med 2020, som er dei siste tilgjengeleg tala, så har utsleppet frå trafikken gått ned med 27 prosent frå 2015. Politikarane sitt mål er at utsleppet skal ned med 80 prosent frå 2015 til 2030, og kommunedirektøren skriv at det er mogeleg. Aukande elbil-bruk og meir biodrivstoff er stikkord for å lukkast.