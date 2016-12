Trump, Putin og OPEC – de vil påvirke oljeprisen i 2017

– Jeg tror oljeprisen vil fortsette litt oppover og legge seg mellom 55 og 60 dollar fatet.

Det sier oljeanalytiker Thina Saltvedt fra Nordea Markets. Kollega Torbjørn Kjus fra DNB Markets er enig.

Thina Saltvedt tror på en oljepris på 55-60 dollar fatet i 2017. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi tror på en stigende oljepris gjennom 2017. Som alltid vil det bli noen korreksjoner underveis, men sakte, men sikkert stigende priser med høyere bunner og topper.

Halvert – så halvert igjen

Det har vært vanskelig å spå oljeprisen de siste årene.

Fra juni 2014 til januar 2015 ble den mer enn halvert fra 115 dollar per fat nordsjøolje, til 47 dollar. Deretter steg den til nesten 70 dollar, før den ble mer enn halvvert igjen. I januar 2016 ble bunnen nådd med 27 dollar fatet.

Tidligere i høst fikk bransjen imidlertid gode nyheter. OPEC-landene, med Saudi-Arabia i spissen, går med på et produksjonskutt på 1,2 millioner fat per dag, og ikke-OPEC land som blant annet Russland skal kutte 600.000 fat.

Dette har gitt høyere oljepris de siste ukene, og nå er den på drøyt 56 dollar fatet.

– Må venne seg til prisene

Analytikerne tror på videre oppgang, men langt fra så gode tider som før.

– Når vi nærmer oss 55 til 60 dollar fatet, begynner vi å få litt bedre priser. Jeg tror det er et prisnivå oljeselskapene og oljeservicebransjen må venne seg til. Vi skal ikke tilbake til nivåene før oljekrisen, sier Saltvedt.

Tore Guldbrandsøy ved Rystad Energy er enig.

– Det vil ta noen år før aktiviteten kommer opp igjen. Selv om oljeprisen ligger på over 60 dollar neste år, betyr ikke det at aktiviteten vil plukke seg opp. Den vil være like lav som i år, om ikke lavere.

Tore Guldbrandsøy tror på en oljepris på over 60 dollar fatet neste år. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Alle analytikerne tror etterspørselen vil øke, som kan bety 2017 blir det første året siden 2013 der oljelagrene blir mindre.

Trump-faktoren

Det er imidlertid flere ting som gjør at oljeprisen plutselig kan skyte i været, eller kollapse totalt.

Saltvedt spør seg om OPEC faktisk vil kutte i produksjonen. Tidligere har de kuttet rundt 60 prosent av det de «lovet». Kjus ser til Libya og Nigeria og hva som vil skje der. Ekspertene er også spente på hvordan utviklingen i USA blir. Riggtellingene i det siste har tydet på at produksjonen er på vei opp. Men det største usikkerhetsmomentet flytter snart inn i Det hvite hus.

Torbjørn Kjus tror på en oljepris på over 60, opp mot 65 dollar fatet i 2017. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Donald Trump sier for eksempel han skal rive i stykker Iran-avtalen. Motsatt effekt kan det ha hvis han går i handelskrig med Kina. Det kan gi en lavere oljepris, sier Kjus.

– Trump har sagt at USA skal bli energiuavhengig og vil øke egen produksjon av olje og gass. Det kan bli en konkurrent for Norge på det europeiske markedet, sier Saltvedt.

