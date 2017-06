Trugar staten med søksmål

Dei etterlatne etter Turøyulukka i fjor truar staten med søksmål. Årsaka er at Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon nektar dei innsyn i ulykkes-dokumenta, skiv BT. Bistandsadvokaten skiv i eit klagebrev til departementet at dei etterlatne opplever det som vanskeleg at dei ikkje får innsyn i dokumenta.