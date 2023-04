Truffet av glass i hodet

Klokken 01.11 natt til torsdag skal en kvinne i 20-årene ha blitt truffet av et glass i hodet på et utested i Stavanger sentrum. Kvinnen skal ha fått en kul i pannen og skraper i ansiktet. En mann i 30-årene er mistenkt og anmeldt for forholdet, melder politiet.