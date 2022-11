Truet og slått på utested

I natt ble en kvinne truet og slått på et utested i Stavanger. En patrulje kjørte til stedet og tok kontakt med fornærmede, som er en kvinne i 40 årene. Fornærmede forklarte at hun var blitt slått av en annen kvinne i 20-årene. De involverte ble avhørt og mistenkte blir anmeldt for kroppskrenkelse.