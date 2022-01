Truet med kniv

En mann i 30-årene måtte først på sykehuset før han ble satt i arresten i natt. Mannen skal ha truet en kvinne med kniv på en privat adresse i Sandnes. Kvinnen fikk minimale skader, mens mannen ble så mye skadet at han ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus for behandling. Politiet tror mannen har skadet seg selv. Politiet vet ikke hvilken forbindelse de to har, og hva som var bakgrunnen for hendelsen.