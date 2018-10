Truet med kniv

Like før klokken 11 i formiddag ble en kvinne i 40-årene tvunget til å gi fra seg sin håndveske på Ålgård. Hun ble truet av to aggressive personer ifølge politiet. Nå viser det seg at den ene av de to mannlige ranerne opplyste at han hadde kniv. Politipatruljene er i gang med søk etter de to mistenkte.