Truet med hammer og balltre

En mann truet andre personer med hammer og balltre på Hundvåg i Stavanger i dag morges. Flere biler fikk skader. Mannen hadde hjelm på seg og fremsto som ustabil. Politiet truet mannen med elektrosjokkvåpen for å få han til å overgi seg. Det holdt med advarselen for å få mannen til å legge seg ned. Han er nå sendt til Stavanger universitetssjukehus for helsesjekk.