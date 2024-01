Truet betjening i kiosk i Stavanger

En mann i 30 årene vil bli anmeldt for trusler etter at han truet betjeningen verbalt i en kiosk i Stavanger sentrum i natt. Mannen gikk inn i kiosken og forlangte å få gratis kaffe. Betjeningen følte seg så truet at de utløste alarm på stedet.