Truer med erstatningskrav

Fjord Motorpark står ved trusselen om å kreve erstatning fra Karmøy kommune, skriver Haugesunds Avis.

Et eventuelt søksmål vil bli på opp imot 30 millioner kroner etter at et knapt flertall i kommunestyret sa nei til å ekspropriere grunn et motorsportanlegg.

Fjord Motorpark mener de har en bindende avtale med Karmøy kommune om å bygge motorsportsenteret.