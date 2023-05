Truende ungdommer

Politiet rykket ut til Kleppe etter melding om at flere ungdommer i 14–16 års alderen skal være i en konflikt der en slåsskamp angivelig var under opptrapping i nærheten av Klepp Stasjon. Flere patruljer er sendt til stedet for å se etter ungdommene som hadde oppført seg truende mot andre.