Truar med å trekke seg

Fylkestingsgruppa i Miljøpartiet dei grøne varslar at dei kan koma til å trekke seg frå fleirtals-samarbeidet i fylket. MDG kan ikkje akseptere at fleirtalet vil bruke 25 millionar kroner på å greie ut ny omkøyringsveg rundt Åkra på vest-Karmøy, seier Alexander Rugert-Raustein. MDG meiner at bygging av denne vegen vil øydelegge store naturområde. MDG vil heller utbetre den eksisterande vegen.