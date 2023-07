Trua helsepersonell. Må møte i retten.

Ein mann i 60-åra frå Dalane må møte i retten for å ha trua helsepersonell, skriv Dalane Tidende.

Rett før jul i 2021 ringde han legevakta i ein kommune i Dalane og trua med at han visste kor ein bestemt person budde og at han skulle ta han.

Mannen skal i tillegg ha knytt neven og slått mot dei tilsette.

I oktober same år sa han til andre kommunalt tilsette at han ønska dei levande begravde, slik at dei ville døy og brenne i helvete.