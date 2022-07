Trøtt sjåfør kjørte i autovern

En mannlig bilfører kjørte med fronten inn i et autovern i Kleppvegen ved Stangeland skole i Sola kl. 0120. Nødetatene rykket ut, men bilføreren var oppegående, og ble ikke skadd. Førerkortet ble beslaglagt «pga. brudd på alminnelige plikter ved føring av motorvogn», etter at den sannsynligvis årsaken var at bilføreren var trøtt.