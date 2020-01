Trosser lokale ønsker for ny E39

Nye Veier anbefaler at det såkalte alternativ R1 for ny E39 gjennom Sørfylket må velges ut fra hensyn om størst nytte for trafikantene. Både Sokndal og Eigersund har ønsket andre alternativer for firefelts motorvei Stavanger-Kristiansand.