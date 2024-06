Tror renteendring skjer tidlig i 2025

Finansdirektør i Sandnes Sparebank Tomas Nordbø mener uendret styringsrente fra Norges Bank er godt nytt for økonomien i Norge og i Rogaland.

– Kjerneinflasjonen er fortsatt på 4 prosent og godt over styringsmålet på 2 prosent. Godt lønnsoppgjør, god aktivitet i økonomien og svak kronekurs gjør at det er klokt å utsette rentenedgangen.

Nordbø mener Rogaland er den delen i Norge som tåler den høye renten best.

– Det svir nok i lommeboken for de med høy gjeld, og vi ser at noen kundegrupper tærer på sparereservene. Men et godt arbeidsmarked og relativt lave boligpriser gjør at vi tåler de høye rentene.

Han tror at de første kuttene i renten kan komme tidlig på i 2025.

– Sverige og Eurosonen har satt ned renten og det er bra. Det er noen indikatorer nå som tilsier at dette går riktig vei.