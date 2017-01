Tror på vekst i oljeprisen

– Her i Norge er det en forsiktig optimisme etter at oljeprisene har begynt å stige igjen, sier Eirik Larsen som er senioranalytiker i DNB Markets.

Det har vært krevende å spå oljeprisen de siste årene, men Larsen sier det er gode grunner til å tro på en oljepris på 70 dollar fatet mot slutten av året. Altså 15 dollar over det den er i skrivende stund.

– Vi mener det har vært såpass store omstillinger i verden på hva oljeproduksjon angår. Vi har en balansepris som vi beregner å ligge i dette området. Vi skal også huske at OPEC har vedtatt produksjonskutt, og i våre spådommer skal verden fortsatt vokse. Noe som gjør at verden trenger olje, sier han.

Likevel tror han ikke det blir nedgang i investeringene i norsk olje og gass.

– Det er fremdeles store omstillinger, og vi regner med at det blir ett fall på ti prosent i oljeinvesteringene i 2017, men i 2018 skal dette flate ut, og forhåpentligvis vil det være duket for nye investeringer i årene som kommer.

Trump, brexit og proteksjonisme

Likevel ser de uvanlig mange risikofaktorer. Og om en eller flere av risikofaktorene skulle materialisere seg, vil den økonomiske veksten bli svekket, mener de

Finansmarkedene har reagert overraskende positivt på valget av Donald Trump. Men markedsaktørene synes i liten grad å ha tatt inn over seg risikoen for at Trumps handelspolitikk «i verste fall kan føre til full handelskrig mot Kina», skriver DNB Markets.

– Risikofaktorene er uvanlig mange og alvorlige, fra handelskrig og økt proteksjonisme, via hard brexit til mulig valgseier for høyrepopulistiske partier i Europa, skriver banken i rapporten Økonomiske utsikter 2017.

Et overordnet spørsmål er om populismen også vil vinne fram på kontinentet i Europa, hvor det i 2017 er valg i Nederland, Frankrike og Tyskland.

– I så fall kan proteksjonismen om seg og få betydelige konsekvenser for verdensøkonomien, skriver DNB Markets, som mener proteksjonistiske tiltak vil være et steg i gal retning som vil ramme den globale handelen. Proteksjonisme kan bidra til å beskytte eget næringsliv, men gir verken flere lønnsomme arbeidsplasser eller høyere lønninger, heter det.