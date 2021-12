Tror omikron kommer snart

Kommuneoverlege Han Petter Torvik i Sandnes tror den nye koronavirusvarianten omikron snart vil komme til Nord-Jæren.

Torvik sa dette i formannskapsmøtet til sandnespolitikerne i formannskapet, skriver Sandnesposten.

Torvik sa at smitten eksploderer uke for uke, og han mistenker at de nyeste tilfellene ved innreise vil være omikron.