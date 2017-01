Tror nye flyselskaper kommer

Stavanger lufthavn Sola tror på oppgang igjen for flytrafikken i andre halvdel av 2017 etter synkende tall for reisende i 2016. - Jeg tror vi kommer til å se noen nye logoer på flyhalene her på Sola i andre halvdel av 2017, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen til Rogalands Avis.