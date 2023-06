Tror Norges Bank hever renten

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank tror Norges Bank i dag hever renten med minst 0,25 prosentpoeng til 3,5 prosent. Årsaken til forventet renteheving er at inflasjonen er for høy. Det er trolig ikke nok å heve renten med 0,25 prosent i dag for å få ned inflasjonen. Sjeføkonomen tror vi ser to rentehevinger til innen september, og at renten vil ende på 4 prosent.