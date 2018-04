– Det blir bare overgått av Troll-avtalen i 1991 til 16,2 milliarder. Det som har skjedd i dag er veldig stort, sier olje- og gasskommentator Bjørn Vidar Lerøen til NRK.

Han mener Statoils kontrakter med Aibel, Aker Solutions og Kværner til en verdi av totalt elleve milliarder kroner er historiske.

– Det er en gledens dag for mange. Dem som skal sysselsettes, og for landets finansministre i mange år framover, sier Lerøen.

Kontraktene kommer ifølge Statoil til å gi arbeid til ei rekke verft langs kysten, og sørge for opptil 3000 arbeidsplasser i Norge.

Bjørn Vidar Lerøen, olje- og gasskommentator. Foto: NRK

Men ifølge olje- og gass-kommentatoren kan vi ikke forvente flere slike gigantkontrakter framover.

– Nei, det er jo det som er annerledes. Da vi holdt på 80- og tidlig 90-tall var perspektivene veldig langsiktige, og utbyggingsprosjektene sto i kø. Denne gangen er tidshorisonten vesentlig nærmere oss. Det er klart at vi skal glede oss over alt det som skjer i industrien, for det skaper sysselsetting og stor verdiskaping, men perspektivene er mer kortsiktige, sier han.

– Må skje et mirakel

Lerøen påpeker at det etter Johan Sverdrup og Johan Castberg-utbyggingene ikke er mye å gripe fatt i på norsk sokkel.

– Etter 2022–23 må det skje et mirakel hvis vi fortsatt skal holde oppe en rimelig aktivitet, sier han.

Heller ikke analytiker hos Nordea, Thina Saltvedt, har stor tro på at det vil bli delt ut flere slike gigantkontrakter på norsk sokkel.

Thina Saltvedt, analytiker i Nordea. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun påpeker at Sverdrup-funnet var eksepsjonelt stort og at det ikke er funnet så mye olje den siste tida.

– Så etter Johan Castberg og Johan Sverdrup vil det gå bratt nedover, sier Saltvedt.

Spår hard konkurranse

Hun tror også at etterspørselen etter olje og gass vil nå en topp i 2030.

– Deretter blir det stor konkurranse om hvem som skal levere den oljen som verden trenger, og da skal vi holde kostnadene godt nede om vi skal klare å konkurrere med Midtøsten og skiferproduksjonen i USA, sier Saltvedt.

Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er mer optimistisk.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Foto: Svend Even Hærra / NRK

– Vi vet med stor grad av sikkerhet at olje og gass vil være viktig i lang tid, sier han.

– Analysene til Oljedirektoratet legger til grunn at halvparten av ressursene på norsk sokkel gjenstår, og at hoveddelen vil være i Barentshavet.

– Må fortsette letingen

Men Schjøtt-Pedersen mener det er avgjørende at myndighetene tildeler nye leteområder, og at leterefusjonsordningen opprettholdes. Denne ordningen gjør det lettere for små selskaper å lete etter olje og gass.

– Det er viktig at får med selskaper som tenker på forskjellige måter – både de tradisjonelle og veletablerte og de nye, sier Schjøtt-Pedersen.