– Det var et overtramp i min private sfære uten at det var noe grunnlag for det. Det var bare noen Facebook-poster, sier Håland til NRK.

Hva sykehuset mener om saken, kan du lese helt nederst. De mener det var ting som tydet på at det var snakk om forverring av Hålands underliggende sykdom.

19. juli ble Håland oppsøkt hjemme av ansatte ved legevakten i Stavanger en tidlig morgen.

16. juli hadde han postet 32 ganger på sin Facebook-profil.

Dagen etter hadde antallet poster økt til 63.

18. juli hadde antallet poster økt ytterligere til 105.

Dette viser en opptelling og kartlegging NRK har gjort i begynnelsen av august. NRK tar forbehold om at det kun er åpne innlegg vi har telt opp.

De fleste av postene omhandlet covid-vaksiner, samt generell kritikk av pandemi-håndteringen. Håland er motstander av mRNA-vaksinene og mener at spesielt enkelte «batcher» har ført med seg mange bivirkninger og dødsfall.

Eksempel på post fra Haaland fra samme døgn som han ble oppsøkt av legevakten og politi (NRK kan ikke stå inne for innholdet i denne posten). Foto: Skjermdump

De fleste av postene er innlegg fra andre eller statistikk på blant annet overdødelighet i forskjellige land fra diverse nettsider. I noen av postene kommenterte Håland selv, mens andre var ren deling av artikler eller statistikk fra disse nettsidene.

Trond Harald Håland hadde markert seg i disse spørsmålene tidligere. I januar 2022 valgte blant annet han og noen meningsfeller å anmelde vaksineringen og sende et brev til fylkeslegen. De krevde full stans og utredning av konsekvensene.

Et visst antall av postene i juli i år omhandlet kritikk av medienes dekning av klimaspørsmål, men de fleste handlet altså om mRNA-vaksiner.

Politiet på døra

Håland hadde lagt seg sent flere av disse dagene. Derfor beskriver han seg som morgengretten morgenen 19. juli da han ble vekket av intens banking på døra fra legevakten.

– Jeg ba dem dra til helvete. Jeg var i halvsøvne, forteller Håland.

Kort tid senere banket det på døra igjen. Nå var politiet med.

– Politiet ringte og sa at hvis jeg ikke åpnet opp nå, så ville de bryte opp døra. Da gikk jeg bare ut.

Møtet med politiet ble dokumentert fortløpende.

– Jeg tok frem mobiltelefonen og filmet. Det ble lagt ut på nettet. Jeg ville sørge for at alt gikk riktig for seg. Og det gjorde det for så vidt. Det var ikke der feilen lå. Politiet var jo hyggelige. De dempet stemningen. Jeg forstod ganske fort at nå ble det et sykehusopphold. At jeg kanskje ikke fikk gå inn igjen.

Trond Harald Håland filmet da han ble oppsøkt av legevakt og politi. Foto: Trond Harald Håland

Tvang

En ambulanse kom til stedet og Håland måtte bli med.

Det hadde kommet en anonym bekymringsmelding til politiet om postingen hans.

Håland fikk en diagnose som bipolar i 2017. Han hadde fått denne diagnosen etter at han hadde varslet om det han mente var kritikkverdige forhold i helseforetaket han da jobbet i. Håland har for så vidt aldri vært enig i diagnosen, da han mener undersøkelsen var basert på én samtale, og ikke en grundig utredning. Håland har selv uttalt at han har slitt med depresjon, men at han ikke er bipolar.

Denne tidligere erfaringen gjorde at Håland ville si minst mulig da politiet kom på døra, og i tillegg ville han raskt skaffe seg juridisk bistand.

Han kom til akuttposten ved klinikk for psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

I innkomstjournalen står det blant annet følgende:

«Våken, fremstår klar over situasjonen. Fremstår hygienisk. Normalt kledd med sko, bukse og genser. Normalt taletempo, ingen latens eller taleflom. Benekter visuelle- og auditive hallusinasjoner. Ikke spurt om suicidale tanker. Vanskelig å kartlegge tankekjør».

Lenger nede i vurderingen står det:

«Anonym person har meldt bekymring til legevaktlege, som mistenker at pasienten er manisk. Pasienten har utover kvelden postet konstant på Facebook med politiske innslag. Pasienten oppgir at han har skrevet noe om vaksiner og klimakart. Mistanke om mani. Pasienten ble vurdert som ikke samtykkekompetent ...».

Håland blir først lagt inn under det som kalles «tvungen observasjon».

Dette skjedde ifølge Håland uten en samtale med ham, av en psykologspesialist. Denne psykologspesialisten skal ha forsøkt å snakke med Håland, men blitt avvist av sistnevnte. Et slikt vedtak skal i utgangspunktet fattes av en lege/psykiater, men SUS viser til at en psykologspesialist med relevant praksis og videreutdanning (§1.4) er sidestilt med en lege/psykiater i en slik sammenheng. De mener også at en psykologspesialist kan gjør vurderinger ut fra observasjoner og andre opplysninger for øvrig, selv om pasienten nekter samtale.

«Det er vanskelig å etablere dialog med pasient. Han ønsker ikke å svare, og ønsker ikke samtale. Han ønsker å snakke og avklare med advokat først. Han fremstår irritabel og misfornøyd. Pasienten er informert om tvang, og informert om han har rett til å klage».

Det velger Håland å gjøre. Klage.

Blir man tvangsinnlagt, har man rett til å få behandlet klagen sin hos en kontrollkommisjon innen så kort tid som mulig. Den møtes hver 14. dag, og det var ni dager til neste møte.

Oppmerksomhet

Selv om Håland ble innlagt, ble det ikke stille på Facebook-siden hans. Fra minuttene etter han ble oppsøkt av legevakt og politi på døra, begynte støtteerklæringene å renne inn.

Håland ble kalt «dissident» og «helt». En som hadde spredd «sannheten». Norge ble beskrevet som styrt av «tyranner» og et totalitært samfunn.

Denne posten ble lagt ut av en av Hålands Facebook-venner kort tid etter at han ble hentet. NRK kan ikke stå inne for innholdet i denne posten. Foto: Skjermdump

Det kontroversielle nettstedet Steigan omtalte saken tidlig, og stilte spørsmål om Håland virkelig var tvangsinnlagt på grunn av Facebook-innlegg. Flere av Facebook-vennene til Håland mente tidlig at kravene for tvangsinnleggelse umulig kunne være oppfylt.

« ... vi aner allerede en rettslig og helsemessig skandale» skriver den anonyme skribenten hos Steigan den første artikkelen der de omtaler saken den 22. juli.

Hva som er kriteriene i de relevante paragrafene i loven om psykisk helsevern kan du lese i faktaboksen under:

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Ekspander/minimer faktaboks § 3-2.Vilkår for vedtak om tvungen observasjon På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1, foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungen observasjon er oppfylt: 1.Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. 2.Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1. 3.Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. 4.Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter § 3-3 nr. 3. 5.Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5. 6.Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9. 7.Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende. Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens begynnelse uten pasientens samtykke. Dersom pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Overføring til tvungent psykisk helsevern kan skje før eller ved utløpet av denne fristen, dersom vilkårene for slikt vern er til stede. § 3-3.Vilkår for vedtak om tvungent psykisk helsevern På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1 og eventuell tvungen observasjon etter § 3-2, foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt: 1.Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. 2.Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1. 3.Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten a.får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller b.utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. 4.Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. 5.Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5. 6.Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9. 7.Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende. KILDE: LOVDATA

Håland fikk besøk på sykehuset. I behandlerjournalen fra sykehuset ble spesielt et av besøkene beskrevet slik:

«Han mottok i går kveld besøk fra utagerende gjeng personer som lo, skrålte og tok seg til rette helt ukritisk i posten. Forsynte seg fra det de fant av drikke og snacks på stua, hadde feststemning med klemming og roping og gladstemning helt utav takt med omgivelsene. De filmet og tok bilder og lot seg vanskelig korrigere, var frekke og uhøflige».

Håland forteller NRK at han ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen av hans besøkende.

Facebook-post på Hålands side fra en av de besøkende. Foto: Skjermdump

I behandlerjournalen står det videre at Håland hadde et møte med overlege 25. juli. Der mener overlegen at Håland ikke viser noen «sykdomsinnsikt». Håland selv forstår fortsatt ikke hvorfor han er på psykiatrisk avdeling. Han er uenig i at innleggene og hans aktivitet på Facebook er en forverring av hans bipolare diagnose.

Trond Harald Håland ble uføretrygdet etter diagnosen. Før det jobbet han som ergoterapeut. I dag studerer Håland matematikk og opplyser at han foreløpig har tatt 90 studiepoeng.

Stavangermannen mener han har vitner som kan underbygge at han ikke har vært i noen manisk tilstand.

I kort tid før innleggelsen var han på hyttetur med et par vennepar og deres barn. I tillegg har han blitt fulgt opp av en psykiater ved litt ujevne mellomrom de siste årene. Siste kontakten skal ha vært i begynnelsen av juli.

NRK har sett meldinger fra både vennene og denne psykiateren om at de ikke har sett noen forverring hos Håland i det hele tatt i det siste.

En av vennene skrev sågar:

«Vi ble totalt sjokkert, og lei oss og mener at det blitt begått et menneskelig overgrep mot Trond. Vi merket overhodet ikke noe som tilsa dette skulle skje».

Men overlegen var klar i sine notater.

Vedkommende beskrev Håland som «tildekkende»: Han var egentlig syk, men bare skjulte det. I tillegg hadde de fått opplysninger fra en pårørende fra Håland om at han i det siste hadde virket sliten, og kunne «forsvinne inn i seg selv». Derfor mente overlegen at Håland burde være innlagt.

Dette fastholdt overlegen helt frem til behandlingen i kommisjonen.

– Fremstod som normal

Advokat Barbro Paulsen ble tidlig kontaktet av folk rundt Håland, og etter hvert av ham selv. Hun forteller at hun har erfaring med denne type saker. Paulsen er selv skeptisk til koronavaksinene, og har fortalt offentlig om dette tidligere.

– Jeg var egentlig på vei til å ta ferie, da telefonen kom. Akkurat denne saken om at han var blitt hentet på grunn av posting på Facebook, rørte noe ved meg, samtidig som jeg ikke trodde dette kunne være reelt, sier Paulsen.

Advokat Barbro Paulsen har bistått Trond Harald Håland. På dette tidspunktet jobbet i advokatfirmaet Rogstad, men senere har begynt i det nyoppstartede selskapet Bergfruene Advokatselskap Foto: Marte Amundsen Paulsen

– Det var en enorm mengde mennesker som ringte til meg som var tilknyttet Håland. Jeg tenkte at han kom til å slippe ut innen kort tid. Han fremstod umiddelbart for meg som adekvat og helt normal.

Men så fikk Paulsen beskjed om at sykehuset ville holde han videre. Hun rådet ham så til å si minst mulig.

– Dette fordi en slik frihetsberøvelse kan ansees som en fengsling. Ikke gi dem en grunn. Jeg råder alltid mine klienter til å forholde rolige og høflige. Hvis du blir agitert eller sint, så kan du utløse en motreaksjon som ofte ikke er spesielt behagelig. Håland fremstod for meg som skjerpet, rolig og lydhør. Han fremstod overhodet ikke som manisk som påstått, sier advokaten.

Paulsen reagerer på at melderen til politiet ble holdt anonym, og dermed fikk ikke Håland mulighet til å imøtegå påstandene direkte. Denne melderen har forblitt anonym til dagens dato, til tross for at Paulsen har begjært innsyn ved to anledninger.

Men det hun reagerer mest på, er at sykehuset fikk Håland innlagt så raskt.

– En viktig rettssikkerhetsgaranti er det man i jussen kaller «det mildeste inngreps prinsipp» skal alltid være en førende rettesnor. Dette fordi det er så voldsomt når staten, som er en sterk part, dukker opp på døren din. Det er ikke tatt en telefon til nærmeste pårørende i forkant, eller sendt en melding til ham selv og spurt om det går bra eventuelt innkalt han til samtale. Her har man hoppet rett til det mest inngripende tiltaket. Overlegen hadde ikke engang tatt seg bryet ved å gå inn på Facebook og lese det han har postet, men hardnakket opprettholdt at Håland har en alvorlig sinnslidelse, sier Paulsen.

Det kommer også frem av innkomstjournalen, behandlerjournalen og vedtaket i kommisjonen at overlegen ikke hadde lest Facebook-postene til Håland.

SUS på sin side har vist til at det er et lovkrav om vurdering innen 24 timer når sykehuset får innlagt en pasient på tvang.

«Rettssaken»

28. juli var det behandling i kommisjonen. Den fungerer som en slags domstol i saker om tvangsinnleggelse.

En lege med lang erfaring, en jurist og to lekdommere var en del av kommisjonen som består av totalt fem medlemmer.

Håland og hans pårørende forklarte saken fra deres side, mens blant annet overlegen fra psykiatrisk avdeling forklarte saken fra sykehuset sin side.

Paulsen mente i sin «prosedyre» at sykehuset hadde brutt loven på flere punkter, blant annet:

Frivillighet ikke var forsøkt.

Håland er ikke undersøkt av to uavhengige leger.

« Farekriteriet » er ikke oppfylt.

» er ikke oppfylt. Advokaten mener Håland har samtykkekompetanse.

SUS på sin side anførte at Håland var syk, men var tildekkende i vurderingssamtalen.

De viser også til at Håland var vurdert av både en lege hos legevakten og en lege og psykologspesialist hos SUS.

Overlegen mente Håland ikke er særlig opptatt av temaene han har skrevet om på Facebook når han er frisk. Dette til tross for at Hålands Facebook-historikk viste at han hadde lagt ut innlegg om pandemien med ujevne mellom, og altså anmeldt vaksineringen til politiet i 2022.

Men dette var unormal adferd, mente overlegen.

Vedkommende mente videre at Håland ikke samarbeidet ved at han nektet å ta imot medisiner og annen behandling.

«Uten tvang vil behandlingskriteriet sin negative side med rask forverring være oppfylt. Han vil også gå glipp av vesentlig bedring uten tvunget vern».

«Dommen»

Setningen overfor er hentet fra overlegens anførsler i vedtaket fra kommisjonen. Allerede samme dag som kommisjonsbehandlingen ble gjennomført, kom vedtaket muntlig til partene. Overlegens bekymringer var ikke nok.

«Full seier» skrev Steigan.

På bildet står Håland med to plastposer med tingene sine, og advokat Paulsen gir tommel opp.

Slik så det ut på Steigan.no etter kommisjonsbehandlingen som førte til at Trond Harald Håland slapp ut fra psykiatrisk. Foto: Skjermdump/Steigan.no

En drøy uke senere kom vedtaket skriftlig.

NRK har lest dette. Blant annet står det følgende:

Kontrollkommisjonen finner at frivillig psykisk helsevern ikke har vært forsøkt.

En enstemmig kommisjon har imidlertid ikke funnet at klager er i mani eller har psykotiske trekk eller fungering nå.

Den samme pårørende som overlegen hadde henvist til tidligere, mente Håland ikke var dårlig nå. Faktisk i en bedre tilstand enn på lenge. Han burde ikke være innlagt nå. Dette ble vektlagt av kommisjonen.

Samtidig opprettholder kommisjonen at Håland er bipolar i utgangspunktet. Men konkluderer altså med at han ikke er syk nå.

– Jeg mener som advokat at dette er innenfor ytringsfrihetens rammer, og at dette er viktig å verne fremover sett hen til at uten ytringsfrihet og ytringsrom så har vi ingen demokrati. Håland har aldri skadet noen. Han er en snill og empatisk mann, sier advokat Paulsen.

Hun hevder at psykologen som vurderte at Håland måtte tvangsinnlegges, ikke hadde snakket med ham, og overlegen som ville holde ham på psykiatrisk, ikke hadde lest hva som var på Facebook.

– Det er noe av det som har rystet meg mest.

Saken har fått stor oppmerksomhet. I tillegg til nevnte Steigan, har nettsteder som Document, Antijantepodden og internasjonale «alternative» nettsteder omtalt saken.

– Det er ikke så lett å være kritiker i Norge i dag. Ytringsrommet er kraftig innskrenket i tiden vi lever i nå, mener Paulsen.

Hun viser til debatten som har vært rundt den nye offentlighetsloven, og om det som kunne bli innskrenkinger i innsynsretten.

– Håland-saken tar opp flere prinsipielle spørsmål rundt ytringsfriheten. Jeg «håper» egentlig denne saken bare er en systemsvikt, sier advokaten.

– Men tror du at det er hyppigheten eller innholdet i postene som gjorde at Håland ble tvangsinnlagt? Dere argumenterer selv med at overlegen ikke har lest det som står på Facebook fordi overlegen ikke hadde Facebook ...

– Jeg skal være veldig forsiktig med å spekulere her, men jeg tror ikke på bare det med hyppigheten. Han har vært aktiv i flere perioder de siste årene. Så roer det seg ned, og så blir han aktiv igjen. Det er ikke noe som avviker i akkurat denne perioden, hvis man hadde giddet å gjøre litt research, sier Paulsen.

– Hvis Håland hadde postet 105 ganger i løpet av en dag om grønnsaksdyrking, tror du han hadde blitt tvangsinnlagt da?

– Nei, selvfølgelig ikke, sier advokaten.

SUS avkrefter at det politiske innholdet i postene hadde noe med innleggelsen å gjøre. Se deres svar lenger nede i saken.

Politisk fange?

Trond Harald Håland forteller selv at han opprinnelig trodde han ville bli raskt «løslatt», men etter hvert forstod at det slett ikke var sikkert. Han begynte i dagene før kommisjonsbehandlingen å forberede seg ved å blant annet lage seg en treningsplan mens han var i psykiatrien.

– Det var helt ok folk som var der og jobbet der. Du ble ivaretatt. Jeg er ikke kritisk til dem. Det er ikke der det ligger. Det er det som skjedde i forkant og grunnlaget for innleggelse, sier han.

– Hvor er grensen egentlig for bruk av tvang? Jeg oppfylte ikke kriteriene, og det er helt umulig for dem å vite om jeg kom til å gjøre det om to uker.

Han mener hele situasjonen var absurd. Kunne det være slik at fordi han hadde en diagnose eller en merkelapp som bipolar, så skulle han kunne legges inn mot sin vilje? Selv om han tilsynelatende ikke viste symptomer verken ved innleggelse eller under oppholdet?

– Flere som deler meninger med deg, har beskrevet deg som en politisk fange. Ser du på deg selv som en politisk fange?

– Det er en veldig rar sak. Jeg klarer ikke å konkludere med at det er bevisst på grunn av ytringene. Men jeg tror ikke temaet jeg postet om, er irrelevant.

– Samtidig viser dere til at det ikke er noen av dem på sykehuset som har lest innholdet. Hvordan kan det være politisk motivert da, hvis de ikke har lest det?

– Legene har ikke lest, men samtidig har det kommet et anonymt varsel. Hvis en som ikke liker det jeg skriver, og på en måte kan få tatt inn en politisk motstander ... hvis det er så enkelt. Det ligger på en måte hos den som varslet her, sier Håland.

– Men hvorfor poster du over hundre ganger på Facebook i løpet av én dag? Mange av postene er relativt like i innhold og budskap ...

– Det er fordi Facebook sensurerer såpass mye, og at jeg ville sørge for at i alle fall noe slapp igjennom.

– Har du moderert deg? Med tanke på både innhold og hyppighet?

– Jeg har moderert meg både når det gjelder innhold og hyppighet. Språkbruken er moderert og mer diplomatisk.

– Hvorfor har du det, hvis du mener du ikke hadde gjort noe galt?

– Det er ikke meg, men Barbro som sa at her er det troverdigheten min som står på spill. Kanskje de har lyktes med å sensurere meg litt, men jeg skal få frem det samme budskapet, sier Håland.

Han og advokaten vil nå vurdere om de skal klage inn sykehuset til Helsetilsynet og andre instanser for behandlingen.

Sykehuset forsvarer avgjørelsen

NRK har vært kontakt med både Helse Stavanger og legevakten om denne saken. Legevakten ble spurt om den første kontakten. Hva var hensikten med å oppsøke Håland? Skulle de egentlig bare snakke med ham, men så utartet situasjonen seg og de henviste ham til psykiatrisk?

Legevaktsjefen i Stavanger svarer følgende i en e-post:

«Beklager at vi her ikke kan bekrefte eller avkrefte opplysningene du oversender, eller gi deg svar på dine spørsmål. Vi har som generell rutine å ikke gå inn på konkrete pasientsaker til media selv om det foreligger fritak fra taushetsplikten».

Sjef for klinikk for psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Sølve Braut, mener både legevakten og sykehuset vurderte det til at Håland måtte legges inn med tvang.

– Hovedkriteriet for å bli innlagt på tvang etter psykisk helsevernloven, er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. Et av tilleggsvilkårene er at utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad er redusert uten innleggelse, eller at det er stor sannsynlighet for at tilstanden til vedkommende i meget nær framtid blir vesentlig forverret, sier Braut.

Sølve Braut er klinikksjef ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Svein Lunde / Helse Stavanger

Han mener bipolare forløp kan endre seg fort, og det er en totalvurdering av symptomene til pasienten.

– Hva han eller hun sier og gjør, utgjør sammen med opplysninger og observasjoner fra pårørende og andre grunnlaget for vurderingen som spesialistene gjør når de skal fatte vedtak etter loven, sier Braut.

– Er SUS enig i vurderingen om at frivillige løsninger burde vært forsøkt?

– Både legevakten og sykehuset vurderte at det på innleggelsestidspunktet var behov for innleggelse på tvang.

– Hva tenker SUS om advokat Paulsens mening om lovbrudd fra SUS sin side?

– Vi gjør våre vurderinger ut fra pasientens sykdomsbilde og kriteriene i loven, og så er det en del av rettssikkerhetsgarantien i samfunnet at pasientene kan få bistand av advokat og kan klage på våre vedtak og få prøvd sin sak for et uavhengig klageorgan. At klageorganet noen ganger gjør andre vurderinger enn oss, og omgjør våre beslutninger, viser at vi har et system som fungerer.

– Denne saken har skapt en debatt på nettsteder som Steigan, Document og diverse utenlandske om ytringsfrihet og alternative meninger. Hva tenker SUS om dette?

– I den grad disse nettstedene forsøker å skape et inntrykk av at personer blir innlagt i psykisk helsevern utelukkende fordi de har avvikende politiske meninger, eller er i opposisjon til styresmaktene, kan jeg avkrefte at dette er tilfellet.

– Helsemyndighetene har vært klare om viktigheten av vaksinering og hindre spredning av covid. Hadde det betydning at Håland gikk direkte mot myndighetenes syn? Hadde Håland blitt innlagt om han hadde lagt ut 105 poster på en dag om grønnsaksdyrking?

– Det er først og fremst endringer i adferd som kan oppfattes viktig. Uansett vil dette bare være ett av mange vurderingstema inn i en totalvurdering om lovens krav er til stede, avslutter Braut.

Etter hendelsen i sommer har det ikke vært kontakt mellom Håland og sykehuset, opplyser hans advokat Barbro Paulsen til NRK.

SUS bekrefter at den siste kontakten var en innsynsforespørsel i begynnelsen av september. Paulsen kan også fortelle at saken kommer til å få etterspill.

– Saken ansees ikke som avsluttet fra Hålands side, sier Paulsen.