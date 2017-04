Tromsø snappet med seg seieren i sluttminuttene

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er fremdeles tidlig i sesongen, men kampen kan vise seg å bli viktig når regnskapet skal gjøres opp til høsten.

Viking startet sesongen med tap mot Vålerenga, mens Tromsø fikk med seg ett poeng mot Brann.

Tromsø hadde kun slått Viking på bortebane tre ganger siden midten av 80-tallet, og var innstilt på å pynte på den statistikken mot urutinerte mørkeblå, torsdag kveld.

Fornøyd kaptein

Tromsø-kaptein Simen Wangberg kunne juble etter å ha snappet med seg seieren.

– Det er klart at vi har marginene litt med oss i dag, men det er fantastisk deilig for oss, sier han etter kampen.

Det kokte til tider på Viking stadion. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Wangberg sier at de kom til Stavanger med et ønske om å få med seg poeng og at de fikk kampen inn i rett spor i starten.

– Så blir vi litt passive i andre omgang. Det åpnet seg noen muligheter etterhvert og da er det deilig at vi klarer å utnytte det. Vi takker og bukker og tar med seg tre poeng herfra, sier han.

– Det er min feil

I siste spilleminutt mistet Steffen Ernemann ballen i egen 16-meter. Det utnyttet Gjermund Åsen og banket inn seiersmålet.

– Det er min feil og det er bittert. Jeg må se meg selv i speilet, sier Ernemann etter kampen.

Han forklarer at de er nødt til å rydde vekk slike feil. 34-åringen er likevel fornøyd med gjennomføringen, tapet til tross.

– Jeg synes vi spiller offensiv og attraktiv fotball. De ligger lavt, men vi kommer til sjanser. Vi viser at vi ikke er redde for å utfordre og spille offensivt, sier veteranen.

– Trodde vi kom til å vinne

– Det var en tøff kamp. Vi startet svakt, men vi spiller med energi i en kamp med et vanskelig tempo. Etter utlikningen trodde jeg vi skulle vinne, sier Viking-trener Ian Burchnall.

Den ferske treneren er samtidig fornøyd med innsatsen til den unge offensive rekken.

– Vi hadde mange unge spillere på banen som fikk et stort ansvar. Jeg synes de gjorde det veldig bra. Jeg kan ikke klage på noen av dem, sier han.

Drømmestart for "Gutan"

For det var et ungt Viking-lag som tok imot Tromsø i sesongens første hjemmekamp.

Men det var gjestene fra nord som kom best i gang og tok ledelsen, etter at den utlånte Sunderland-stopperen Michael Ledger satte ballen i eget nett.

Ledelsen sto seg til pause.

Etter 58 minutter kom utligningen. Claes Kronbergs høyrefot fant veien frem til Ryersons hode, og 19-åringen headet ballen kontant i mål.

Hjemmelaget var best ut omgangen, men overlegen dødballstatistikk vinner ikke fotballkamper og i slutten avgjorde Tromsø.