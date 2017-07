Trollpikken er gjenreist - slik gikk det til

Rett før klokken 17.00 erklærte Sverre Garpestad at alt gikk etter planen og at Trollpikken er tilbake der den hører hjemme.

– Nå kan vi ta helg og si at den er på plass! Det er en fin følelse, og det jubles sammen her nede. Vi har lykkes i et vanskelig oppdrag som mange sa at ikke var mulig å gjennomføre, sier Garpestad til NRK.

Han legger til at det nå bare gjenstår sikringsarbeid og etterarbeid. Det ble satt opp stillas og steinbukk. Litt på overtid, men med millimeters presisjon ble fjellformasjonen tredd på plass.

Det vil fremdeles ta en stund før riggeutstyret blir fjernet. Jernkiler i steinblokken, hull i fjellveggen, lim og sement skal sørge for at steinen holder seg på plass. Folk må derfor vente en ukes tid før de kan stå på selve steinformasjon.

NRK var på stedet og sendte direkte hvert minutt av oppreisningen.

Verdenskjent på noen uker

For få uker siden var det kun lokalbefolkningen som kjente til den spesielle steinformasjonen i Eigersund.

Lokale entusiaster hadde så vidt startet arbeidet for å få Trollpikken kjent, da den ble kappet av.

Det gjorde den til en verdenssensasjon.

Stort oppmøte

På tross av vindfullt og vått vestlandsvær, var det mange som tok turen ut til Trollpikken for å få med seg den spektakulære gjenreisningen.

Alt fra stortingspolitikere til turistsjefen i regionen var på plass.

Også norske og utenlandske turister, blant annet fra Kina, samt lokalbefolkning i Egersund tilbrakte formiddagen ved den nye turistattraksjonen.

Fredag ble den nye turistattraksjonen heist på plass. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Tungt utstyr

For å få den om lag tolv tonn tunge steinen på plass ble det brukt en ti meter høy steinbukk på 2,2 tonn, laget av Aker Solutions. Administrerende direktør i Aker Solutions i Egersund, Svein Oskar Nuland, mener det har vært en litt spesiell jobb og noe utenom det vanlige.

– Det som har vært litt utfordrende underveis, er at gjenreisningen ikke har foregått på et flatt verktøygulv inne i en verktøyhall, men utendørs med mye kupert terreng, sier Nuland.

Likevel gikk arbeidet nesten helt etter planen. Markedsføringseksperter har uttalt at markedsføringen natursensasjonen har fått kan være verdt titalls millioner. Og nå kan altså folk kan ta en selfie ved steinformasjonen og legge ut med #trollpikken på Instagram.

– Et løft for regionen

For å få operasjonen Trollpikken opp å stå, har folk fra fjern og nær bidratt.

Det er samlet inn 226.000 kroner. Målet var 200.000.

Trollpikken før og etter hærverket (før til høyre). Foto: Kjetil Bentsen/Mathias Oppedal

– Dette er bra for hoteller, serveringssteder og andre. Dette er et løft for hele Dalane-regionen, sier han.

Reiselivsdirektør i regionen, Elisabeth Saupstad, er mektig imponert over jobben som er blitt nedlagt.

– Det er imponerende å se at de nå har klart å løfte den opp. Dugnadsånden er fantastisk, vi hadde aldri fått til dette uten de lokale kreftene. De har jobbet døgnet rundt, sier hun.

Hun mener innsatsen viser hvor viktig dette er for turistnæringen og lokalmiljøet.