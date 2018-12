Trollfeltet skal levere gass til 2050

Godkjent 7. desember, Bjørn Laastad, statsråd Freiberg, Torger Rød, Gunnar Nakken og Siv Skadsem i Equinor. Foto: OED

– Godkjenningen av planen for utbygging og drift innebærer at Equinor og partnerne kan hente ut ytterligere 2,2 milliarder fat oljeenheter, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Torger Rød.

Troll er den største gassprodusenten på norsk sokkel, og leverer alene sju til åtte prosent av Europas totale gassforbruk. Siden oppstarten i 1995, har feltet produsert olje og gass til en verdi på 1400 milliarder kroner. Dette utgjør 175 millioner kroner per dag.

Torger Rød er direktør for prosjektutvikling i Equinor Foto: Equinor

Equinor mener Trollfeltet er et historisk lønnsomt prosjekt, og kan leve med en oljepris helt nede på ti dollar fatet.

Har gjort Norge til gassnasjon

– Troll er hjertet i den norske gassmaskinen. Det har sikret, og vil sikre, gassleveranser til Europa i flere generasjoner, sier oljeanalytiker Bjørn Vidar Lerøen.

Han viser til at Troll har gjort Norge til en like stor gassnasjon som oljenasjon.

Bjørn Vidar Lerøen er oljeanalytiker, og har skrevet historien om Troll-feltet. Foto: NRK

– Shell som var operatør i starten, sa at det var som å kjøpe en tur-returbillett til månen. Det var så store mengder gass i Troll-feltet da det ble oppdaget, at de ikke trodde det var mulig, sier han.

Merkedag for Troll

- Det er en stor glede for meg å godkjenne denne utbyggingsplanen. Dette er en merkedag i den allerede banebrytende historien om Troll. Prosjektet utløser enorme gassressurser, og har en lønnsomhet som overgår det meste, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Han mener Troll vil bidra positivt til den energiomleggingen som skjer i Eurpa.

Godkjent 7. desember, Bjørn Laastad, statsråd Freiberg, Torger Rød, Gunnar Nakken og Siv Skadsem i Equinor. Foto: OED

Miljøbevegelsen kritisk

Natur og Ungdom er ikke fornøyd med at feltet skal fortsette å levere olje og gass i flere tiår.

– Vi skjønner ikke hvorfor vi skal forlenge levetiden til et felt. FNs klimapanel sier at for å nå 1,5 gradersmålet med sikkerhet, må gassforbruket ned med 50–70 prosent innen 2050, sier leder i Natur og ungdom, Gaute Eiterjord.

Han mener landet nå gjør det motsatte av dette, ved å forlenge levetiden til Troll.

Gaute Eiterjord er leder i Natur og ungdom. Foto: Anna Birkeland Olderud / Natur og Ungdom

CO₂-utslippene fra Troll-feltet er svært små sammenlignet med andre felt. Ifølge Equinor er utslippene på 0,1 kilo per fat. Men det beroliger ikke miljøorganisasjonen.

– En ting er at de slipper ut lite under produksjonen av gass, det er selve bruken av gass i komfyren og til varmen i huset, som gir store utslipp, sier Eiterjord.

Equinor på sin side mener at Troll skal levere sikker, lønnsom og karboneffektiv energi.

– Dette skal bidra til redusert kullforbruk og lavere CO2-utslipp i Europa også etter 2050, sier områdedirektør for Drift Vest i Equinor, Gunnar Nakken.