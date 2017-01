Triksing skyldes måltall

Mer enn en tredel av politibetjentene ved tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikttrikser opplyser at de hadde trikset med tall for å pynte på resultatene. Det viser en forskningsrapport, skriver VG. Politistasjonsjef i Haugesund Egdar Mannes mener overrapporteringen kan ha sammenheng med måltallene for hvor mange kontroller som skal gjennomføres i løpet av ett år.